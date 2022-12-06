NYT: Россия могла заменить западные комплектующие в крылатых ракетах

У России имеются крылатые ракеты, изготовленные всего несколько месяцев назад, то есть уже после введения санкций. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на данные киевских следователей, изучивших обломки российских ракет, использованных в ноябре. Как минимум одна крылатая ракета X-101 была изготовлена не ранее октября этого года.

Издание приходит к выводу, что оборонно-промышленному комплексу России удалось импортозаместить некоторые компоненты, которые перестали поставлять в РФ после начала военной спецоперации.

"Россия нашла способы приобретать полупроводники и другую технику, несмотря на санкции, или у нее были значительные запасы компонентов до начала военных действий", - пишет издание.

NYT также приводит данные британской аналитической компании Conflict Armament Research, которая идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы, используемые в вооруженных конфликтах. В Киеве поработала группа исследователей из этой компании. В ходе четырех поездок в Киев в этом году эксперты пришли к выводу, что "почти все передовое российское военное снаряжение, которое они исследовали, например, зашифрованные радиоприемники и лазерные дальномеры, было создано с использованием западных полупроводников".