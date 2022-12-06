06 Декабря 2022
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Общество В России За рубежом Крым
Фото: kremlin.ru

Во Франции восхитились поездкой Путина по отремонтированному Крымскому мосту

Читатели французской газеты Le Figaro восхитились видео, на котором президент России Владимир Путин проехал за рулем автомобиля по восстановленной после теракта полосе Крымского моста. По мнению многих, это еще раз доказывает тот факт, что экономическая война против России вредит только Западу.
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"Зеленский, должно быть, смотрел все это по телевизору и съел свою рубашку. Россия за такой короткий срок умудрилась все восстановить", - написал один из пользователей.

"Мост работает, а Путин рулит, и это – главное" - подчеркнул другой комментатор.

"Россия за недели восстанавливает огромный мост, а в Европе мы не можем оплатить счета. И кому вредят санкции?", - задался вопросом еще один читатель, пишет РИА Новости.

"Вижу яростные лица Байдена и Зеленского. Не получается у них переиграть Путина. Очень умный мужчина", - отметил четвертый пользователь.

"Ну что ж, еще одно доказательство того факта, что Украина во главе с Западом все-таки проиграют", - заключили пользователи.

Напомним, Владимир Путин 5 декабря осмотрел восстановленный участок дороги Крымского моста. Президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. О ходе ремонтных работ Владимиру Путину также рассказали главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов и заместитель генерального директора "Нижнеангарсктрансстроя" Евгений Чибышев. Президент проехал по отремонтированному участку моста на автомобиле.

Теги: Крымский мост, Владимир Путин



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Ранее 05.12.2022 19:11 Мск Путин проехал по Крымскому мосту
Ранее 05.12.2022 12:09 Мск Автомобильное движение открыли по восстановленному участку Крымского моста


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