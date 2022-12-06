В Елани скончался еще один мобилизованный

В учебном центре в Елани скончался еще один мобилизованный. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, мужчина был пьян и захлебнулся рвотными массами. Трагедия произошла еще три недели назад.

"Действительно, три недели назад мужчина злоупотребил спиртным и захлебнулся рвотными массами. За это время никаких подобных случаев, слава Богу, не происходило. Ограничения на алкоголь продолжают действовать, но мобилизованные ездят в увольнение, к ним приезжают родственники и, к сожалению, либо родственники, либо они сами привозят алкоголь", - рассказал Накануне.RU депутат.

Напомним, что да этого в учебном центре Министерства обороны РФ в Елани уже скончались трое мобилизованных: первый, по предварительным данным, скончался от сердечного приступа, второй был отправлен домой из-за проблем со здоровьем, где уже скончался от цирроза печени, а третий, предположительно, мог свести счеты с жизнью. Также поступала информация и о смерти четвертого призывника - он скончался от эпилептического приступа на фоне злоупотребления алкоголем.