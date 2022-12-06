06 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

В Раду внесен проект закона о запрете УПЦ: лавры отдадут раскольникам

В Раду внесен проект закона, направленный на запрет УПЦ, который ранее анонсировал глава режима Владимир Зеленский.

Одним из ключевых положений является запрет передавать государственное или коммунальное имущество в бесплатное использование или аренду религиозной организации, которая входит в структуру другой религиозной организации, "управленческий центр" которой находится в России. Положение направлено на расторжение договора о передаче УПЦ Киево-Печерской и Почаевской лавр. При этом непонятно, на каком основании УПЦ будет объявлена частью РПЦ, когда в ее уставе записано о "полной самостоятельности и независимости". Вероятно, будет реанимирован закон о переименовани УПЦ в "РПЦ на Украине".

Режим признает право религиозной организации на подчиненность в канонических и организационных вопросах любым зарубежным центрам, кроме российских.

Захват храмов будет узаконен таким пунктом. Решение о "переходе" храмов в подчинение другой религиозной организации принимается не менее чем двумя третями присутствующих членов собрания религиозной общины без каких-либо дополнительных условий. То есть для захвата храмов УПЦ раскольниками достаточно собрать любую "массовку", которая оперативно примет нужное "решение". Это будет документально оформлено под видом решения самой религиозной общины, которая уже не сможет претендовать на свой храм.

"Спасибо нашему государству за то, что хочет забрать у нас самое дорогое – Церковь и веру", - заявил митрополит Банченский Лонгин, выразив уверенность, что у режима ничего не выйдет.

Как сообщалось, киевский режим решил также повысить статус службы по этнополитике и свободе совести, которая станет надзорным органом над религиозными организациями.

Теги: Украина, УПЦ, церковь



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