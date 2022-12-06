Рогов: Украинские войска обстреливают промзону Запорожской АЭС

Украинские войска обстреливают промышленную зону Запорожской АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Город Энергодар проснулся от раскатов и прилетов. Пока о повреждениях и пострадавших говорить преждевременно", — сказал он в эфире "Соловьев — Live".

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о заинтересованности российской и украинской стороны в создании безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС. По его словам, об этом "просят украинцы", но и Россия "не против соглашения и принципа защиты станции".

В МИД РФ заверили, что не может быть и речи о передаче ЗАЭС из-под контроля РФ какой-либо третьей стороне.