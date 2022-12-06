В Тюмени сгорел автобус. Пассажиры успели эвакуироваться

В Тюмени рано утром недалеко от дома №3 по улице 50 лет Октября, вспыхнул автобус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Сегодня в Тюмени в 8.53 по местному времени поступило сообщение о пожаре в маршрутном автобусе. На место вызова прибыли 11 сотрудников и три единицы техники пожарно-спасательных подразделений. Водитель и пассажиры транспортного средства успели эвакуироваться самостоятельно", - пояснили в ведомстве.

Пожарные оперативно ликвидировали пламя, устранив угрозу больших повреждений - пострадавших в результате происшествия нет.

Причину пожара устанавливают специалисты.