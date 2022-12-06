В Екатеринбурге откроется первый магазин продукции Putin Team

В Екатеринбурге откроется первый магазин с продукцией Putin Team от компании "SHISHKIN". Как рассказал Накануне.RU бизнесмен Дмитрий Шишкин, это будет уже 10 по счету магазин в России, но первый в центре крупного города.

"До этого у нас были точки в основных крупных аэропортах страны, и это первый магазин в центре крупного города. Мы решили что лучше начать с нашего родного города Екатеринбурга", - отметил глава компании.

Торговая точка откроется в отеле Hyatt Regency на первом этаже. Магазин будет иметь отдельную входную группу со стороны улицы Бориса Ельцина. Торжественное открытие состоится уже 12 декабря.

Напомним, что екатеринбургский дизайнер и создатель линейки одежды Putin Team Дмитрий Шишкин был отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.