06 Декабря 2022
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Экономика Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве на месте флагманского H&M может открыться "Стокманн"

Сеть "Стокманн" (российская часть бизнеса) обсуждает аренду помещений в комплексе "Галерея Актер" на Тверской в Москве, которые ранее занимал флагманский магазин H&M.

"Мы находимся в переговорах с арендодателем. <…> Да, хотим открыть (универмаг). Хорошее место, ждем решение арендодателя", - сообщил ТАСС генеральный директор сети универмагов "Стокманн" Геннадий Левкин.

По его словам, в случае положительного решения на этом месте может открыться классический универмаг "Стокманн", объем инвестиций может составить не менее 100 млн руб.

Шведская сеть H&M приостановила продажи в России в начале марта. Затем была объявлена распродажа товарных остатков, после чего бренд собирался полностью покинуть Россию на фоне специальной военной операции. Осенью стало известно, что магазины шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров окончательно закроются для российских покупателей 30 ноября.

Теги: H&M, Стокманн



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