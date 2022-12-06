В Югре следователи выясняют обстоятельства поножовщины между школьниками в Нижневартовске

06 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

В Югре следователи выясняют обстоятельства поножовщины между школьниками в Нижневартовске

В Нижневартовске следователи выясняют обстоятельства конфликта в нижневартовской школе №21, во время которого один ученик ударил другого ножом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

"Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована проверка по факту получения ножевого ранения несовершеннолетним. По предварительным данным, 06 декабря 2022 года около 8.00 в гардеробе школы № 21 города Нижневартовска между 14-летниками учениками восьмого класса произошел конфликт, во время которого один из них нанес удар ножом в область туловища оппоненту. Потерпевший с ножевым ранением госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в администрации города сообщили, что пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье.

Теги: нож, ученик, больница, конфликт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 06.12.2022 10:40 Мск "Ни ударить, ни ответить". Мальчик, устроивший поножовщину в Нижневартовске, был неконфликтным

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.12.2022 08:07 Мск В Нижневартовске школьник устроил поножовщину


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети