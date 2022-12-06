В Югре следователи выясняют обстоятельства поножовщины между школьниками в Нижневартовске

В Нижневартовске следователи выясняют обстоятельства конфликта в нижневартовской школе №21, во время которого один ученик ударил другого ножом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

"Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована проверка по факту получения ножевого ранения несовершеннолетним. По предварительным данным, 06 декабря 2022 года около 8.00 в гардеробе школы № 21 города Нижневартовска между 14-летниками учениками восьмого класса произошел конфликт, во время которого один из них нанес удар ножом в область туловища оппоненту. Потерпевший с ножевым ранением госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в администрации города сообщили, что пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье.