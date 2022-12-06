06 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В челябинском ЗАТО отменили новогоднюю программу с салютом

В Озерске Челябинской области отменили масштабную развлекательную программу с салютом в новогоднюю ночь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии ЗАТО.

При этом для детей будут проводиться все праздничные программы. В управление соцзащиты уже поступили новогодние подарки, которые получат дети из малообеспеченных семей и семей мобилизованных граждан.

Для украшения города будут использовать иллюминацию, которая была закуплена ранее. Новые световые элементы покупать не будут, чтобы не тратить дополнительные средства из бюджета округа.

Напомним, от проведения салютов в Новы год также отказались в Магнитогорске.

Теги: салют, Новый год,



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