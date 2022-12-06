06 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото: thenational.ae

Экс-советник Трампа Джон Болтон объявил о намерении побороться за кресло президента США

Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил об "абсолютной" готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США в 2024 году. В интервью NBC News Болтон заявил, что в значительной степени баллотироваться в президенты его побуждает желание бросить вызов Трампу и не допустить того до высшего поста.

По мнению Болтона, Трамп как кандидат от республиканцев – неприемлемый вариант. После ухода из Белого дома Болтон периодически открыто критиковал Трампа.

Пока что Трамп является единственным представителем Республиканской партии, который уже заявил о желании побороться за президентское кресло в 2024-м. Впрочем, ожидается, что у него будет немало конкурентов. Например, губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший у Трампа вице-президентом Майк Пенс.

Теги: джон болтон, дональд трамп, республиканская партия, выборы президента, сша



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