В Казахстане по плану приватизации вывели из госсобственности более 250 объектов

Власти Казахстана во время реализации плана приватизации на 2021-25 гг. вывели из госсобственности более 250 объектов.

"Комплексный план включает 675 объектов госсобственности и квазигосударственного сектора. На сегодняшний день 253 объекта на сумму 141,7 млрд тенге ($302 млн) переданы в конкурентную среду", - цитирует ТАСС заявление заместителя премьер-министра – министра финансов республики Ерулана Жамаубаева, сделанное на заседании правительства.

По словам Жамаубаева, исполнение комплексного плана в части реализации, реорганизации и ликвидации составляет 46%. Председатель правления казахстанского государственного Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев сообщил о завершении первичного размещения акций (IPO) нефтегазовой компании "Казмунайгаз" (КМГ).

"5 декабря были приняты итоговые решения совета директоров и правительства по отчуждению акций КМГ. Прием заявок осуществлялся с 9 ноября по 2 декабря. Приоритет отдавался удовлетворению заявок граждан Казахстана. Общее количество заявок, поступивших от наших граждан, составило 128,7 тыс. Общая сумма составила 74,6 млрд тенге ($159 млн)", - сказал он.

Саткалиев также отметил, что фонд планирует вывести на IPO и SPO – вторичное размещение ценных бумаг – несколько своих портфельных компаний.

"2023-24 гг. – "Эйр Астана", "Кегок", портфель зеленых активов "Самрук-Энерго", 2024-25 гг. – "Казакгаз", 2025 г. – "Казахстанские железные дороги", - сказал Саткалиев.