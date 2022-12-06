06 Декабря 2022
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Политика За рубежом

США намерены помочь Украине вернуть территории, занятые Россией с 24 февраля, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены помочь Украине вернуть территории, которые Россия заняла с начала специальной военной операции.

"Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты… возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля", – сообщил госсекретарь на конференции газеты The Wall Street Journal.

При этом он не стал отвечать на вопрос, сможет ли Киев "вернуть Крым". По словам Блинкена, украинцы сами решают, "куда они хотят идти и когда", но при поддержке США и "десятка стран по всему миру", передает РИА Новости.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США экономически заинтересованы в затяжном конфликте между Киевом и Москвой. Он пояснил, что Вашингтон получает множество экономических выгод от дальнейшей эскалации конфликта на Украине, который изматывает и Россию, и Европу.

Теги: сша, украина, блинкен



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