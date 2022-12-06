В Березниках неизвестный мужчина на ВАЗе пытался похитить ребенка

В Березниках полиция проводит проверку из-за попытки похищения ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

"Вчера поступило заявление от местного жителя, о том, что его ребенка пытались похитить. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Отец мальчика сообщил об инциденте в соцсетях. По его словам, 5 декабря, около 12.30, у ворот школы №22 по ул. Дощенникова, 4, неизвестный мужчина пытался увезти его сына первоклассника на автомобиле ВАЗ цвета мокрый асфальт. Ребенок смог убежать. По описанию похититель был бородатым мужчиной одетым в темную одежду и шапку, на вид ему было лет 35-40.