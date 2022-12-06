В Нижневартовске, возможно, обнаружили погибшую при взрыве жену мобилизованного

При разборе завалов 6 декабря в 05.54 обнаружено тело второго погибшего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Ведутся следственные мероприятия.

По данным источников окружного телеканала Мегаполис в правоохранительных органах, погибшей может быть Любовь Г. 1998 года рождения, ранее числившаяся пропавшей без вести. В опубликованном списке пропавших без вести только одна женщина. Но официально эту информацию пока не подтверждают.

Ранее Любовь Г. и четырехлетнего сына искали через соцсети.

Телеканал сообщает, что сегодня в Нижневартовск должен приехать отец ребенка. Осенью его мобилизовали, но дали отпуск после этой трагедии.

Напомним, 4 декабря около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. На разбор завалов, по данным МЧС, может понадобиться около трех дней.