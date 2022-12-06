В Госдуму внесут законопроект о выплате тринадцатой пенсии

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" 6 декабря внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости. Об этом сообщает ТАСС.

По задумке парламентариев, каждому пенсионеру в декабре будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия, так называемая тринадцатая пенсия.

Как пояснил лидер фракции Сергей Миронов, пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами.

Депутат отметил, что дополнительная пенсия обезопасит пенсионеров, которые зачастую перед новогодними праздниками обращаются за "опасными" кредитами в микрофинансовые организации.

Ранее правительство отклонило законопроект "Об изменениях в закон "О страховых пенсиях" в части установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам".

Документом с 1 января 2023 года предполагалось провести перерасчет страховой пенсии по старости пенсионерам, имеющим работу, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (десять вместо трех), а также возобновить индексацию этих выплат.