Власти решили узнать у россиян, какой они видят поддержку рождаемости

Власти решили узнать мнение россиян об уже действующей системе стимулирования рождаемости (как на федеральном, так и на региональном уровнях), а также о потенциальных нововведениях в этой сфере. К последним относятся такие меры, как, например, увязка размера пенсии с количеством детей, гарантированный отпуск отцам в течение месяца после рождения ребенка, увеличение размера пособия для работающих мам. Соответствующий опрос появился на "Госуслугах".

Предполагается, что результаты исследования будут использованы для совершенствования социальной политики, следует из его описания на "Госуслугах". Опрос проводится в рамках межведомственного проекта "Повышение рождаемости", рассказали РБК в Минтруде. Анкету разработали Аналитический центр при правительстве и Минтруд.

"В опрос были включены как действующие меры, так и те, которые предлагали общественные организации, представители родительского сообщества", - указали в ведомстве.

Исследование проходит в 85 регионах России. Опрос проводится до 1 февраля 2023 г.