Протестующие в Улан-Баторе собираются вернуться на площадь Чингисхана

Несмотря на сильные морозы (ниже 25 градусов мороза минувшей ночью) в Улан-Баторе протестующие сегодня намерены продолжить свою акцию, вернуться на площадь Чингисхана и добиваться расследования хищения угля в особо крупных размерах.

СМИ сообщают, что с наступлением ночи участники митинга в центре монгольской столицы разошлись, но они собирались вернуться утром.

Накануне парламент страны принял решение ввести режим чрезвычайного положения, применять силу для разгона протестующих не стали, хотя была усилена охрана правительственных объектов.