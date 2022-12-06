В Нижневартовске школьник устроил поножовщину

Сегодня в Нижневартовске конфликт между двумя учениками восьмого класса школы №21 перерос в поножовщину: один ученик нанес другому удары ножом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, инцидент произошел в 8.00.

"Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье. Глава города Дмитрий Кощенко дал поручение председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу разобраться в причине и условиях произошедшего", - говорится в сообщении.

На месте работают правоохранительные органы. Образовательный процесс в школе не приостановлен.