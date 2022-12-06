В Челябинской области в администрации района ввели масочный режим из-за ОРВИ

В Кунашакском районе Челябинской области из-за роста заболеваемости ОРВИ введен масочный режим в организациях администрации района и подведомственных учреждениях. Об этом сообщил глава муниципалитета Сибагатулла Аминов, передает корреспондент Накануне.RU.

Также принято решение закрывать классы в школах на карантин и переводить детей на дистанционное обучение, если количество заболевших превышает 25%. Случаев гриппа, по словам главы района, в муниципалитете не зарегистрировано.

Также растет заболеваемость среди взрослого населения, поэтому было принято решение ввести масочный режим в подведомственных учреждениях и организациях администрации района.

Жителям района рекомендовали использовать медицинские маски в общественных местах, соблюдайте правила гигиены, есть больше продуктов с витамином С, а также чеснок и лук.