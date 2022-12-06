06 Декабря 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Администрация Нижневартовска

Мобилизованного новоуральца обнаружили в госпитале Иркутска

Жителя Новоуральска, мобилизованного еще в сентябре, случайно обнаружили в госпитале Иркутска. Военнослужащий получил ранение еще 8 ноября и теперь ему предстоит несколько операций. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Вячеслав Тюменцев.

По его словам, встретить земляка удалось совершенно случайно. На конкурс профмастерства в Ангарск отправились сотрудники одного из стратегических предприятий Новоуральска. В выходные они решили съездить в соседний Иркутск и посетить военный госпиталь, где и находится мобилизованный.

"Новоуральцы передали воину от всех жителей города привет, теплые слова поддержки нашим защитникам и вручили небольшой подарок. Вот такие бывают чудеса под Новый год и приятные встречи", - написал Тюменцев.

Он пожелал конкурсантам победы в профессиональном состязании, а защитникам Родины - победы в СВО.

Теги: мобилизация, Новоуральск, Иркутск, военнослужащий, госпиталь, ранение



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