В России закончено уголовное дело о тайной рассылке дезинформации о действиях российской армии

Следственный комитет РФ завершил расследование необычного уголовного дела.

Оно было инициировано в отношении гражданина Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарая, который обвиняется в распространении фейков о российской армии. Как считает следствие, проживший в России около 20 лет латиноамериканец за вознаграждение из-за рубежа скрытно размещал по торговым центрам Москвы мобильные телефоны, через которые массово рассылались фейковые сообщения от якобы настоящих российских пользователей.

Сообщники колумбийца из Южной Америки, работавшие на компании США, уже объявлены в розыск. В настоящее время российские спецслужбы ведут проверку полученной в ходе следствия информации о том, что аналогичные технологии использовались более двух лет назад во время выборов президента США для имитации российского вмешательства в них, сообщает "Коммерсант".