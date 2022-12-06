Центр им. Гамалеи разработал защищающую на 3-4 года вакцину от гриппа

Центр имени Гамалеи разработал вакцину, способную защищать от разных штаммов гриппа.

Препарат будет действовать на протяжении 3-4 лет, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Вакцина будет защищать от разных штаммов гриппа, в частности свиного (H1N1) и, возможно, птичьего (H5N1). Как ожидается, ревакцинация таким препаратом понадобится раз в три-четыре года.

Как отметил ученый, в настоящее время проходит уже вторая стадия исследований препарата.

Сегодня россиянам доступна прививка от гриппа трех или четырехвалентными вакцинами, которыми нужно ревакцинироваться ежегодно, сообщает ТАСС.