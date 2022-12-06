06 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России захотели запустить массовое строительство арендных домов

В России могут запустить массовое строительство арендных домов с доступными квартирами.

Как ожидается, мера позволит вывести из серой зоны данный сегмент рынка. Инвесторам таких домов предоставят льготы на 10 лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки.

Соответствующий проект закона готовят члены комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. По словам экспертов, если инициатива будет реализована, что это поможет сделать рынок аренды в России привлекательнее для девелоперов. Отмечается, что еще одной мерой может стать реализация земли застройщикам за долю государства в проектах.

Как сообщил один из разработчиков проекта, первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев, появится сегмент арендных домов, которые будут предлагать официальную аренду в комфортном жилье с сервисом по приемлемым ценам. Конкуренция должна привести к выводу из серой зоны большей части съемного жилья в стране.

Законопроект планируется внести в Думу в начале 2023 года, сообщают "Известия".

Теги: дома, аренда, квартиры



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