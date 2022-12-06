06 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы недовыполнили свою программу на осеннюю сессию

Госдума по состоянию на конец ноября не рассмотрела около 30% первоочередных законопроектов, которые стояли в плане на текущую сессию.

Из примерно 250 законопроектов, поставленных в план на сентябрь—ноябрь, свыше 70 не были рассмотрены. В думских комитетах это объясняют новыми обстоятельствами, затянувшимися согласованиями с ведомствами и "раздумьями депутатов". Между тем выполнение законопроектной программы будет одним из ключевых показателей эффективности комитетов, которые депутаты намерены применять в следующей сессии.

В лидерах по числу "зависших" проектов — комитеты по финансовому рынку (21), по транспорту (13), по госстроительству (девять, один из самых загруженных комитетов) и по безопасности и противодействию коррупции (шесть).

Политолог Павел Склянчук сообщил, что думский план специально называется «примерным», что допускает невыполнение отдельных пунктов. По его словам, эффективность комитетов справедливо оценивать, наоборот, по умению прорабатывать внеплановые инициативы, а в календарь для перестраховки заявляются обычно те законопроекты, за непринятие которых в срок не будет серьезных последствий, сообщает "Коммерсант".

Теги: Госдума, депутаты, законопроекты



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