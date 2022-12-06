06 Декабря 2022
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Общество В России
Фото:Википедия

"Аврора": на зарубежных самолетах можно летать еще 10 лет

Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" способна продолжить летать на иностранных самолетах еще десять лет, несмотря на санкции Запада.

"Если ситуация не будет ухудшаться и мы найдем пути, как ее поддерживать, то наши магистральные A319 еще десять лет будут летать без проблем. А дальше эти самолеты просто постареют", — заявил гендиректор перевозчика Константин Сухоребрик.

Все оставшиеся самолеты Airbus авиакомпания перерегистрировала в России. "Мы поступили в соответствии с российским регулированием, но машины все равно принадлежат лизинговым компаниям. Сейчас ситуация патовая, уровень принятия решений — межправительственный", — сообщил глава компании.

Сухоребрик ожидает начало поставок новых самолетов российского производства после 2024 года.

Согласно информации Росавиации, совокупный парк единого дальневосточного перевозчика состоит из почти 130 воздушных судов, включая 20 импортных самолетов самой "Авроры", сообщает РБК.

Ранее был назначен глава авиакомпании "Победа". Им стал первый замдиректора авиакомпании "Аврора" Дмитрий Тыщук

Теги: Аврора, авиация, самолеты



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