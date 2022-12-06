06 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Доходы регионов России от сборов снизились впервые после эпидемии коронавируса

Впервые после эпидемии коронавируса налоговые поступления в консолидированные бюджеты регионов России сократились.

Октябрьский показатель оказался почти на 7% ниже, чем годом ранее, — 1,3 трлн руб., говорится в исследовании FinExpertiza, основанном на данных Федеральной налоговой службы РФ. По словам экономистов, это объясняется уменьшением прибыли бизнеса из-за снижения деловой активности в стране. 

Согласно исследованию, существеннее всего сократились налоговые доходы Мурманской области (–66,7%, или 13,3 млрд), Красноярского края (–61,2%, 44,4 млрд), Хакасии (–56,7%, 2,5 млрд), Чукотского автономного округа (–53,2%, 1,6 млрд), Дагестана (–49,7%, 3,5 млрд), Липецкой области (–42,5%, 4,1 млрд), Курской области (–39,6%, 3,6 млрд), Тюменской области (–34,1%, 5,5 млрд), Вологодской области (–31,5%, 3,4 млрд) и Кемеровской области (–31,4%, 7,6 млрд).

При этом у 39 регионов увеличились поступления, из них у 15 прирост обогнал инфляцию. Наибольший — у Ингушетии (+528%, 2,1 млрд) за счет НДФЛ. Также в число лидеров вошли Сахалинская область (+40,3%, 2,8 млрд) благодаря налогу на прибыль и Пензенская область (+39,4%, 2 млрд) — с помощью сборов от имущества и акцизов. Кроме того, в десятку попали Тульская область (+35,2%, 3,3 млрд), Кабардино-Балкария (+26,8%, 0,4 млрд), Рязанская область (+24,2%, 2 млрд), Чувашия (+21,9%, 1 млрд), Приморский край (+20,1%, 2,7 млрд), Севастополь (+18,8%, 0,34 млрд) и Новосибирская область (+16,4%, 3,5 млрд).

По словам аналитиков, в условиях уменьшения доходов от нефти и газа и снижения экономической активности финансовые ресурсы многих регионов будут ограничены. При этом потребности субъектов в федеральных деньгах увеличатся, отметили аналитики компании, сообщают "Известия".

Теги: налоги, регионы



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