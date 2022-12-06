"ЛитРес" убирает книги с описанием нетрадиционных сексуальных отношений

Библиотека электронных и аудиокниг "ЛитРес" уберет из продажи книги, в которых авторы подтвердят описание нетрадиционных сексуальных отношений, поскольку ответственность по закону о ЛГБТ-пропаганде будет нести сервис и правообладатель.

При этом компания вернет книги на полки, если авторы изменят текст. "На прошлой неделе они получили от нас письма с просьбой проверить свои произведения на предмет пропаганды ЛГБТ. Все книги, по которым правообладатели подтвердят наличие ЛГБТ-пропаганды, будут сняты с продажи единовременно",— заявила директора департамента по развитию контента "ЛитРес" Евгения Селиванова.

Авторам предложили отредактировать текст, который может содержать пропаганду нетрадиционных отношений. В противном случае компания самостоятельно проанализирует текст и примет решение по дальнейшей продаже книги на сайте.

В настоящее время некоторые произведения сняли с продажи. На данный момент число таких книг не более 1%, сообщает ТАСС.

Напомним, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, а также смены пола и педофилии. Новые законы запрещают пропаганду либо демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию и смену пола через, в частности, фильмы, книги, компьютерные игры,