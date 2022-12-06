06 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Экономисты заявили о спаде ВВП России на 6,5% при официальных ожиданиях 0,8–2,1%

ВВП России упадет на 6,5% в 2023 году, что хуже прогноза Банка РФ, который ожидает падения экономики в следующем году на 2,1%, и Минэкономики (на 0,8%).

Об этом следует из обзора экономистов "Альфа-банка" Натальи Орловой и Ирины Ростовцевой. По их словам, падение показателя вызвано, в том числе миграцией в феврале—марте: речь может идти об отъезде около 1,5% всей рабочей силы России. Также на экономику негативно влияют ограничения экспорта и сокращение инвестиций.

В обзоре отмечается, что доля Европейского союза в экспорте РФ сократилась, но при этом еще составляет около 30%. Эксперты считают, что в 2023 году инвестиции в основной капитал могут сократиться на 10%.

В предстоящем году может ослабнуть курс рубля — до 70–80 руб./$. Это может произойти из-за высокой неопределенности на рынке, санкций, а также на фоне и логистических проблем. При этом ускорения инфляции не ожидается, этот показатель в 2023 году составит 6%, следует из обзора.

Ранее российское рейтинговое агентство АКРА опубликовало данные своего прогноза макропоказателей России на 2023–2024 годы. Основные отличия от официальных прогнозов: ожидается продолжение спада промышленного производства, более дешевый рубль при чуть более высокой инфляции, очень низкая безработица и более высокие кредитные ставки.

Теги: ВВП России, экономика, миграция, рубль



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