06 Декабря 2022
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Фото: nakanune.ru

Закон: Мосгорсуд наделен правом рассматривать дела об ограничении доступа к мессенджерам и соцсетям

Российский президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении прав Мосгорсуду в качестве суда первой инстанции по рассмотрению вопросов о блокировке доступа к мессенджерам и социальным сетям.

Об этом следует из документа на официальном портале правовой информации.

Госдума одобрила закон 22 ноября, а затем 30 ноября — Совет федерации. После этого документ поступил на подпись главе государства. По ранее действовавшему закону Мосгорсуд был первой инстанцией в делах об ограничении доступа к онлайн-кинотеатрам.

Теги: Мосгорсуд, закон, соцсети, мессенджеры



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