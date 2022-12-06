Закон: Мосгорсуд наделен правом рассматривать дела об ограничении доступа к мессенджерам и соцсетям

Российский президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении прав Мосгорсуду в качестве суда первой инстанции по рассмотрению вопросов о блокировке доступа к мессенджерам и социальным сетям.

Об этом следует из документа на официальном портале правовой информации.

Госдума одобрила закон 22 ноября, а затем 30 ноября — Совет федерации. После этого документ поступил на подпись главе государства. По ранее действовавшему закону Мосгорсуд был первой инстанцией в делах об ограничении доступа к онлайн-кинотеатрам.