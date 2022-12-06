06 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Штатная численность МВД России к 2025 году увеличится до 938 тысяч человек

Глава России Владимир Путин подписал указ, которым устанавливается предельная штатная численность МВД РФ в 2023 году — 922 тыс. человек, в 2024 году — 934 тыс., а в 2025 году — 938 тыс.

Согласно документу, предельная штатная численность органов внутренних дел страны (без персонала по охране и обслуживанию зданий) с 1 января 2023 года устанавливается в количестве 922 тыс. 61 единицы, в том числе 770 тыс. 599 сотрудников органов внутренних дел РФ, 17 тыс. 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 тыс. 639 работников.

Кабмин в связи с указом должно быть готов выделить дополнительные средства МВД России из федерального бюджета, сообщает "Коммерсант".

Ранее Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД на 180 человек — с 6 тыс. 580 до 6 тыс. 760. 19 октября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что к 2026 году ведомству потребуется 52 тыс. сотрудников правоохранительных органов на новых российских территориях.

Теги: МВД, полиция, указ



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