Бастрыкину доложат о ДТП на Ямале с девятью пострадавшими

Председатель СК России поручил представить информацию о ДТП в Ямало-Ненецком автономном округе с девятью пострадавшими.

В Ямальском районе 4 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузопассажирского автомобиля и автобуса, в результате которого пострадали девять человек, восемь из которых госпитализированы, сообщает СК. Девятый пострадавший погиб.

Глава СКР потребовал от руководителя окружного управления СКР сделать доклад про аварию.