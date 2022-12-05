Киевский режим пытался нанести удары реактивными БПЛА советского производства, - Минобороны РФ

В Минобороны РФ высказались об атаке беспилотников на Рязанскую и Саратовскую области.

"Утром 5 декабря киевским режимом для выведения из строя российских самолетов дальней авиации, были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены", - сообщает российское военное ведомство.

В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, погибли. Еще четыре раненые солдата госпитализированы.

Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской Дальней авиации, сегодня около 15.00 (по московскому времени) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.