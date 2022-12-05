Глава Ямала пообщается с жителями округа

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в прямом пообщается с жителями округа.

"В День рождения нашего округа, 10 декабря, пообщаюсь в прямом эфире с главными редакторами наших СМИ и отвечу на ваши вопросы. Стрим будет на моей странице "ВКонтакте", задавайте вопросы под постом, присоединяйтесь к трансляции", - написал в соцсетях Артюхов.

Глава арктического региона собирается обсудить, что удалось сделать за этот год, над чем нам ещё предстоит поработать. Начнется эфир в 19.00.