05 Декабря 2022
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Политика В России Крым
Фото: kremlin.ru

Путин проехал по Крымскому мосту

Президент Владимир Путин осмотрел восстановленный участок дороги Крымского моста.

Президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. О ходе ремонтных работ Владимиру Путину также рассказали главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов и заместитель генерального директора "Нижнеангарсктрансстроя" Евгений Чибышев, сообщает пресс-служба Кремля.

По данным РИА Новости, Путин лично проехал на автомобиле по отремонтированной после теракта полосе. Глава государства выбрал для поездки автомобиль Mercedes, ехал со скоростью 60-80 км/ч, радиоприемник был настроен на "Европу плюс". По словам Хуснуллина, сборка всех конструкций шла прямо на месте ремонта. Металл поставляли с заводов трех крупнейших российских производителей – из Тюмени, Кургана и Воронежа. Общий вес металлоконструкций составил 1,2 тыс. т.

Владимир Путин посетил отремонтированный Крымский мост(2022)|Фото: kremlin.ru

Владимир Путин посетил отремонтированный Крымский мост(2022)|Фото: kremlin.ru

Теги: Владимир Путин, Крымский мост



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Ранее 05.12.2022 12:09 Мск Автомобильное движение открыли по восстановленному участку Крымского моста


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