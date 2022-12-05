Путин проехал по Крымскому мосту

Президент Владимир Путин осмотрел восстановленный участок дороги Крымского моста.

Президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. О ходе ремонтных работ Владимиру Путину также рассказали главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов и заместитель генерального директора "Нижнеангарсктрансстроя" Евгений Чибышев, сообщает пресс-служба Кремля.

По данным РИА Новости, Путин лично проехал на автомобиле по отремонтированной после теракта полосе. Глава государства выбрал для поездки автомобиль Mercedes, ехал со скоростью 60-80 км/ч, радиоприемник был настроен на "Европу плюс". По словам Хуснуллина, сборка всех конструкций шла прямо на месте ремонта. Металл поставляли с заводов трех крупнейших российских производителей – из Тюмени, Кургана и Воронежа. Общий вес металлоконструкций составил 1,2 тыс. т.