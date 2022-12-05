Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, а также смены пола и педофилии

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, а также смены пола и педофилии.

Новые законы запрещают пропаганду либо демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию и смену пола через, в частности, фильмы, книги, компьютерные игры, пишет РИА Новости. При этом российские пользователи социальных сетей не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если те будут содержать пропаганду ЛГБТ.

Например, за распространение пропаганды ЛГБТ в СМИ или интернете россияне должны будут заплатить до 400 тыс. руб., юрлица – до 5 млн. Граждан иностранных государств также могут оштрафовать на сумму до 400 тыс. руб., арестовать на срок до 15 суток или депортировать.