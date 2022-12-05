Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, а также смены пола и педофилии

05 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: Накануне.RU

Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, а также смены пола и педофилии

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, а также смены пола и педофилии.
Читайте также:

Новые законы запрещают пропаганду либо демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию и смену пола через, в частности, фильмы, книги, компьютерные игры, пишет РИА Новости. При этом российские пользователи социальных сетей не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если те будут содержать пропаганду ЛГБТ.

Например, за распространение пропаганды ЛГБТ в СМИ или интернете россияне должны будут заплатить до 400 тыс. руб., юрлица – до 5 млн. Граждан иностранных государств также могут оштрафовать на сумму до 400 тыс. руб., арестовать на срок до 15 суток или депортировать.

Теги: Владимир Путин, наказание, ЛГБТ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.11.2022 11:56 Мск Назло Блинкену: Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-контента в России
Ранее 21.11.2022 14:14 Мск ЛГБТ-закон готов ко второму чтению: "То, что вчера нельзя было продавать только детям, завтра будет запрещено и для взрослых"
Ранее 27.10.2022 11:54 Мск Госдума запретила в первом чтении ЛГБТ-контент, гомосексуализм пока запрещать не планирует
Ранее 26.09.2022 15:20 Мск Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
Ранее 19.09.2022 16:09 Мск "База" и Хинштейн поспорили о мнении правительства насчет запрета ЛГБТ-пропаганды среди взрослых
Ранее 04.09.2022 12:21 Мск Хинштейн: Наказание за ЛГБТ-пропаганду последует в случае изображения таких отношений нормальными
Ранее 31.08.2022 12:53 Мск Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ направлен на отзыв в правительство
Ранее 28.07.2022 09:30 Мск Запрет пропаганды нетрадиционных ценностей обсудят публично
Ранее 18.07.2022 16:23 Мск В Госдуму внесли законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети