Парламент Монголии может ввести чрезвычайное положение в стране

Великий государственный Хурал Монголии собрался на внеочередное заседание. Парламент страны может объявить о введении чрезвычайного положения из-за протестов в Улан-Баторе, связанных с требованием наказать виновных в крупном коррупционном деле с хищением угля.

В случае введения режима ЧС силовики могут получить полномочия на подавление акций протеста, которые сегодня чуть не завершились взятием здания правительства страны. При этом погромов протестанты не совершают.

Несмотря на сильный мороз в столице Монголии, участники протеста не собираются расходиться по домам.

Ранее руководитель секретариата правительства Монголии и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан сообщил, что по делу о краже угля проходят 15 представителей правительства, министерств и ведомств. Сообщалось, что уголь на миллиарды долларов, который должен был быть поставлен в Китай, украли. По данным СМИ, участников этого трансграничного сговора с китайской стороны казнили в КНР.