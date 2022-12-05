На разбор завалов разрушенного дома в Нижневартовске потребуется не менее трех дней

Глава города Дмитрий Кощенко провел оперативное совещание в связи с ситуацией по факту частичного обрушения дома, расположенного на улице Мира, 6-А, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

По поручению руководителя муниципалитета, специалисты профильных служб администрации города сейчас сверяют списки детей, проживающих в доме. Образовательные организации готовы обеспечить их всем необходимым (включая компьютерную технику, письменные принадлежности, одежду). Известно, что в доме проживают 42 ребенка. Сейчас на каждую семью составляют социальную карту.

Добавим, что пострадавшим вартовчанам оказывают необходимую помощь. С каждой семьей ведется индивидуальная работа.

По информации сотрудников МЧС, на разбор завалов потребуется не менее трех дней. Ситуация осложнена особенностями работы – разбор конструкций ведется с верхних к нижним этажам. Принято решение о расселении нескольких подъездов из соседних домов, наиболее близко расположенных к месту происшествия. Сейчас спасатели разрешили вартовчанам из непострадавших подъездов дома 6А заходить в квартиры, чтобы взять необходимые вещи и документы.

Напомним, 4 декабря около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Повреждены 15 квартир, в результате ЧП также произошел пожар, его площадь составила 100 кв. м. На базе школы №8 развернут пункт временного размещения граждан. В ПВР работают врачи городских поликлиник, психологи, консультативную помощь.

Официально подтверждена гибель только одного человека, он опознан. Пять погибших не опознаны. Еще двое могут находиться под завалами.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.