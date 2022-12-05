В Екатеринбурге завершился 2-ой сезон проекта "Многоборье РМК"

Русская медная компания определилась с самыми спортивными школьниками Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей. В ТОП-33 попали участники второго сезона детского спортивного проекта "Многоборье РМК", финал которого состоялся в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в соревнованиях приняли участие учащиеся от 6 до 17 лет из более чем 100 школ из Карабаша, Кыштыма, Полевского, Новоорска, Карталинского, Варненского, Нагайбакского и Коркинского районов, а также из Томинского и Межозерного. Каждому предстояло продемонстрировать лучшие результаты на уровне своей школы, а после и на муниципальном этапе. Среди дисциплин были: подтягивание на турнике, прыжки в длину, отжимание, пресс, приседания и запрыгивания на тумбу. В финал прошли 110 сильнейших, что намного больше, чем в прошлом году, когда до финала дошло только 77 спортсменов.

"Мы уделяем большое внимание спорту и пропаганде здорового образа жизни. Поэтому искренне рады, что "Многоборье РМК" растет и развивается, в этом году мы смогли привлечь еще больше участников. Значит, проект востребован ребятами. Надеемся, что он станет отправной точкой для того, чтобы дети занимались спортом на регулярной основе", - сказала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Финальный этап прошел в Академии единоборств РМК. Открыл его российский боец ММА, победитель Кубка России по кикбоксингу, спортсмен бойцовского клуба "Архангел Михаил" Ильяс Хамзин, который пожелал юным спортсменам удачи и провел для них разминку.

Всего было выбрано по 3 призера в каждой из возрастных категорий. Все участники получили памятные медали и призы, а каждый из 33-х лучших, в зависимости от места, - кубок, медаль и ценные спортивные подарки.

Напомним, что "Многоборье РМК-2021" получил престижную премию "Лучшие социальные проекты России".