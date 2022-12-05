На Южном Урале торговые сети увеличивают долю местных продуктов из-за санкций

В Челябинской области торговые сети увеличивают долю местных производителей на полках, что позволяет заместить выбывших из-за санкций поставщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсельхоза.

Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Инна Подшивалова, санкции дали возможность южноуральским предприятиям расширить ассортимент и выйти на рынок с новыми брендами.

Так, в "Пятерочке" доля местных поставщиков сегодня составляет 28 %. В "Ленте" порядка 90 поставщиков из Челябинской области, доля присутствия местной продукции на полке — 35%.

В "Магните" для производителей с малым объемом производства действуют специальные условия, чтобы привлечь больше фермеров. Месяц назад в магазинах сети начались продажи красных яблок из фермерского хозяйства "Григорьевские сады".