05 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На Южном Урале торговые сети увеличивают долю местных продуктов из-за санкций

В Челябинской области торговые сети увеличивают долю местных производителей на полках, что позволяет заместить выбывших из-за санкций поставщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсельхоза.

Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Инна Подшивалова, санкции дали возможность южноуральским предприятиям расширить ассортимент и выйти на рынок с новыми брендами.

Так, в "Пятерочке" доля местных поставщиков сегодня составляет 28 %. В "Ленте" порядка 90 поставщиков из Челябинской области, доля присутствия местной продукции на полке — 35%.

В "Магните" для производителей с малым объемом производства действуют специальные условия, чтобы привлечь больше фермеров. Месяц назад в магазинах сети начались продажи красных яблок из фермерского хозяйства "Григорьевские сады".

Теги: торговая сеть, продукты,



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