05 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске штатно подают тепло и электричество в здания по соседству с обрушившимся домом

Коммунальные службы находятся в постоянном контакте с оперативным штабом ГО и ЧС и принимают необходимые меры для бесперебойной подачи воды и тепла в жилые дома третьего микрорайона, расположенных по-соседству с домом по ул. Мира 6А, где произошел взрыв газа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.
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Как сообщили в "Городских электросетях", специалисты предприятия в оперативном режиме проверили состояние коммунальных сетей и обеспечили условия для бесперебойного снабжения жильцов микрорайона электроснабжением, отоплением и горячим водоснабжением.

"По запросу оперативного штаба ГО и ЧС аварийный дом обесточен, электроснабжение для остальных абонентов третьего микрорайона подается в штатном режиме", - сообщил главный инженер "Городские электрические сети" Николай Бугаев.

На место происшествия также выезжали аварийные бригада "Нижневартовских коммунальных систем" и спецтехника предприятия. Специалисты проверили готовность и работоспособность пожарных гидрантов, которые использовали сотрудники МЧС. Также аварийная бригада обследовала близлежащие сети холодного водоснабжения и водоотведения на предмет повреждения.

"Часть коммуникаций НКС находятся в техподполье частично обрушенного дома. Полную проверку оборудования мы сможем провести после того, как разберут завалы. Магистральные сети не повреждены. Поставка воды и отвод стоков в близлежащих домах производятся в штатном режиме", - рассказал главный управляющий директор Анатолий Боков.

Напомним, 4 декабря около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Повреждены 15 квартир, в результате ЧП также произошел пожар, его площадь составила 100 кв. м. На базе школы №8 развернут пункт временного размещения граждан. В ПВР работают врачи городских поликлиник, психологи, консультативную помощь.

Официально подтверждена гибель только одного человека, он опознан. Пять погибших не опознаны. Еще двое могут находиться под завалами.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

Теги: Нижневартовск, Мира 6А, обрушение, дом, взрыв



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