Из Екатеринбурга в зону СВО уехала фура с "гуманитаркой", собранной волонтерским центром "Мы рядом"

Из Екатеринбурга в Донбасс отправились 15 т гуманитарной помощи для уральцев – участников СВО, собранной волонтерским центром "Мы рядом". В груз попали, в частности, продукты длительного хранения, теплые вещи и лекарства. Перед отправкой груз окропил святой водой настоятель храма святителя Спиридона, от которого уехала фура. Подробности – в материале Накануне.RU.

Перед отправкой участники колонны отстояли службу в храме святителя Спиридона. Старший колонны Евгений рассказал о том, что ранее подобные грузы доставляли в Донецк, Луганск и другие населенные пункты на линии фронта. Встречают такие гуманитарные грузы "со слезами на глазах".

"Люди нуждаются в нашей помощи. Мы решили не оставлять начатого. Нам помогает много неравнодушных людей, поддерживает глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Запросы поступают, но мы не всегда в полной мере можем осуществить. Самое главное сегодня – теплые вещи, термобелье, обувь с мехом", - сказал активист.

Руководитель свердловского регионального отделения "Молодой гвардии "Единой России"" Данил Тупица сообщил журналистам, что сегодня в Донбасс отправляется фура с дополнительной помощью. Груз собирали несколько недель, его формировали горожане, организации, администрации Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

"Собраны продукты, теплые вещи, носки, термобелье, дополнительное спецоборудование. Повезем также отдельные посылки с запчастями для автомобилей. Буду сопровождать груз до Луганска. Груз – первая фура, собранная вместе с центром "Мы рядом"", - сказал Тупица.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков во время церемонии отметил, что отправка гуманитарного груза – знаковое мероприятие. Начиная с февраля, неравнодушные жители начали собирать гуманитарную помощь для бойцов – участников СВО, а до этого – для защитников Донбасса. "Гуманитарку" собирали, начиная с 24 февраля, малый и средний бизнес, общественные, патриотические организации.

"Конечно, без добровольцев, являющихся движущей силой, не обойтись. На вас можно опереться, это мы увидели в пандемию. В Свердловской области – более 1,7 тыс. волонтеров, которые сейчас, например, помогают семьям мобилизованных", - сказал Шмыков.

По словам Шмыкова, с начала СВО в Свердловской области собрана 1,77 тыс. т гуманитарных грузов, 700 т – гуманитарная помощь военнослужащим и мобилизованным. В едином пункте сбора в Екатеринбурге собрано 290 т грузов.

"Уверен, что сегодняшний груз будет доставлен адресно. Спасибо предпринимателям, неравнодушным жителям и всем, кто принимал участие в сборе груза", - сказал Шмыков.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что сегодня мы видим результаты работы волонтерского центра "Мы рядом", который сформировали за считанные часы после того, как президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

"Шло много запросов от семей мобилизованных, от жительниц, которые отправили мужей в зону СВО. Кроме той поддержки, которую оказывают ежедневно семьям, сформирован гуманитарный груз весом в 15 т. Теплые вещи, бытовая химия, медикаменты, продукты питания. Я благодарю волонтеров, формировавших груз. Благодарю дизайнера Дмитрия Шишикина, уральскую агропромышленную группу, которые также участвовали в этом", - сказал Орлов, уточнив, что груз собран для тех, кто призван из Екатеринбурга и Свердловской области.

Дизайнер Дмитрий Шишкин напомнил о том, что фронта без тыла не существует, и каждый должен помогать тем, кто сейчас воюет за правое дело.

"Если каждый будет помогать общему делу, а за нами – правда, скоро придет конец СВО, мы достигнем поставленных президентом целей, Россия вздохнет с облегчением", - сказал Шишкин.

В своем приветствии начальник отделения военно-политического управления ЦВО Василий Обухов "с радостью поприветствовал участников" и отметил, что координирует работу волонтеров и руководства управления, которое находится в Луганске. Он напомнил, что участники СВО выполняют сложные задачи, и выразил надежду, что они будут выполнены.

Настоятель храма святителя Спиридона, от которого отправился груз, отец Георгий, напутствуя уезжавших, отметил, что каждый раз, выходя к пастве, он видит рост тревоги.

"Настолько она порой непреодолима, что переходит в отчаяние. Каким бы ты ни обладал красноречием, оно бесполезно, если люди не увидят живого дела. Дела, которое вы делаете. Дорогие ребята, кто отправляются, желаю вам помощи Божией, внутренней силы, крепости. Не смущайтесь, всякое в дороге может быть. Знаю, что вы друг друга поддержите, что стоите друг за друга стеной. Ничего не бойтесь, Господь – с вами", - сказал священник.

Священник окропил машину святой водой, после чего колонна отправилась в зону специальной военной операции.