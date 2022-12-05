05 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев сравнил решение ЕС о ценовом потолке на нефть с купанием бюргеров в проруби

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение западных стран о введении ценового потолка на российскую нефть.

"Действия наших "друзей" напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду", - написал политик в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, попытки регулирования цен в "угоду политической конъюнктуре" всегда заканчиваются исчезновением товара или увеличением его стоимости.

То же будет и с нефтью - она не пропадет, но с ценами на нее "будет происходить невообразимое", подчеркнул зампред Совбеза. "Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все еще впереди, зима только началась," - заключил он.

Напомним, с сегодняшнего дня вступает в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть, перевозимую танкерами. Также с 5 декабря начинает действовать потолок цен на нефть из РФ, который ввели ЕС, G7 и Австралия.

Ранее Совет ЕС установил верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель.

Теги: медведев, ес, нефть



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