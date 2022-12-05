05 Декабря 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
Фото: t.me/gvleps_official

СМИ: После драки с участием Лепса в Петербурге завели уголовное дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после драки с участием певца Григория Лепса. В деле есть пострадавший – посетитель бара, у него сломан нос. Также на видео, снятом очевидцами, видны лица нападавших.

По данным ресурса 47news, дело возбуждено по ч.2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и группой лиц"), максимальное наказание по ней – до двух лет колонии.

Между тем, "Фонтанка" намекает, что стороны могут договориться: "История с побоищем при участии Григория Лепса вышла на стадию торга (отрицание и гнев уже пройдены, да). Есть шанс на примирение, но для этого надо договориться о компенсации за сломанный нос. По нашим сведениям, в этой части представления о прекрасном у сторон отличаются на порядок".

По данным СМИ, Лепс пришел в один из баров Петербурга после не самого удачного концерта. Там посетители играли в нарды. Артист тоже захотел сыграть и даже, якобы, был готов поставить $10 тыс. Но играть с ним не захотели, после чего начался конфликт, завершившийся побоищем на улице около заведения.  

Теги: григорий лепс, драка, уголовное дело



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