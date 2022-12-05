Полпред в УрФО поручил отслеживать полноту и оперативность ответов на обращения мобилизованных

Главным федеральным инспекторам (ГФИ) поручили отслеживать своевременность и полноту ответов на вопросы, поступающие от мобилизованных и их семей. Такое распоряжение дал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

"Наша задача знать ситуацию без прикрас, оперативно и качественно отрабатывать вопросы, которые оказываются в фокусе нашего внимания", - подчеркнул полпред.

Он также добавил, что многие вопросы до сих пор касаются выплат денежного довольствия, медицинских противопоказаний и предоставления отсрочек.