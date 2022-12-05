День начала контрнаступления советских войск и выход в прокат "Ржева" Евгения Пригожина: 5 декабря в истории страны

Россияне отдадут дань памяти тем, кто в годы Великой Отечественной войны удержал захватчиков на подступах к Москве.

В России 5 декабря отметят одну из важных исторических дат – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистской армии в битве под Москвой. Несмотря на численный перевес и лучшую техническую оснащенность противника советским войскам удалось не только остановить врага, но и отбросить его от столицы.

С 5 декабря 1941 года в ходе битвы за Москву началось контрнаступление советских войск. Наступательный период продлился до 20 апреля 1942 года. Бои развернулись по реке Волге от Калязина до Ржева на севере, по рокадной железнодорожной линии Ржев-Вязьма-Брянск на западе, и по условной линии Ряжск-Горбачево-Дятьково на юге. В ходе нескольких успешных фронтовых операций противник был отброшен на 150-300 километров от столицы. А сама битва стала одним из переломных моментов во Второй мировой войне.

Эта дата считается одним из дней воинской славы России. Задача была не из легких, ведь советской армии численностью 250 тыс. человек противостояли почти 2 млн противников. Также у нападавших и их союзников было больше танков, орудий и самолетов. Тем не менее, 5 декабря 1941 года ударами Калининского фронта началось контрнаступление советских войск. Основные события развернулись северо-западнее Москвы. Уже 16 декабря войска Калининского фронта освободили Калинин, а 1 января вышли на подступы к Ржеву с севера.

«Это великое сражение, имеющее огромное патриотическое значение, повлияло на дальнейший ход всей мировой истории. Мы никогда не забудем истинной правды о событиях минувших лет, сохраним богатейшее наследие для потомков», – отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в приуроченном к памятной дате обращении.

За время наступательных боевых операций советские войска освободили более 11 тыс. населенных пунктов. Однако это был ещё не конец. Контрнаступление закончилось, когда была снята угроза Москве, впереди еще были долгие месяцы противостояния.

Битва осталась в памяти страницей, полной примеров героизма, мужества и верности воинскому долгу. Примечательно, что 5 декабря 2019 года в широкий прокат вышла военная драма «Ржев». Хотя показанные в киноленте события происходят позже начала советского контрнаступления (январь 1942 года – март 1943 года), в ее сюжете также можно найти те самые примеры героизма.

О картине известно, что она снята по мотивам повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». По ее сюжету рота под командованием лейтенанта Пригожина занимает село Овсянниково (ныне не существует). Хотя подразделение понесло потери, а подкрепление не торопится, перед бойцами стоит задача удержать населенный пункт любой ценой.

История эта не выдумана. В 1941 году будущего автора, как и многих других, срочно перебросили в самую горячую точку боев – подо Ржев, где он и познакомился с Евгением Ильичом. В наши дни внук этого ротного, предприниматель Евгений Пригожин, инициировал съемки киноленты как дань памяти героическому предку.

В День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистской армии многие российские семьи могут вспомнить подобные истории и почтить память героев прошлого. Около 80 лет назад под Москвой красноармейцы нанесли крупное поражение одному из самых мощных подразделений вражеских войск – группы армий «Центр». Благодаря самоотверженности солдат и офицеров сокрушительный провал потерпела наступательная операция «Тайфун», а угроза столице была ликвидирована.