Южноуральцев осудят за незаконную банковскую деятельность с доходом в 8,8 млн рублей

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей по обвинению в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 8,8 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018-2021 гг. обвиняемые, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, за вознаграждение осуществляли переводы денежных средств юридических лиц. Для этого они фиктивно зарегистрировали более 20 организаций с номинальными руководителями и изготавливали несоответствующие действительности первичные бухгалтерские документы для предоставления налоговым органам.

За этот период ими был получен доход в размере свыше 8,8 млн рублей.

Имущество обвиняемых на сумму свыше 575 тыс. рублей арестовано.