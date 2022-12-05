Депутатам Мосгордумы пришлось обратиться напрямую к Путину с призывом издать указ о завершении мобилизации

Аппарат Мосгордумы отказался регистрировать даже проект обращения к президенту России с призывом издать указ о завершении мобилизации. Об этом сообщили авторы документа – оппозиционные депутаты Евгений Ступин (КПРФ), Михаил Тимонов ("Справедливая Россия – За правду") и Максим Круглов ("Яблоко").

Они считают, что пока нет президентского указа положение миллионов граждан остается неопределенным. Парламентарии подготовили проект обращения к главе государства от имени Мосгордумы. Исполнять такое обращение президент не обязан, но оно было бы более весомым.

Однако, в государственно-правовом управлении Мосгордумы проект обращения отказались зарегистрировать. "Руководитель государственно-правового управления Мосгордумы Андрей Крутышев не зарегистрировал проект обращения, поскольку считает, что вопрос из обращения не относится к полномочиям МГД", - рассказали депутаты.

"Мы будем бороться за то, чтобы проект обращения был принят и от имени Мосгордумы, но и напрямую направим письмо Путину. Это даст долгожданное психологическое спокойствие миллионам граждан России", - резюмировали парламентарии в своем видеозаявлении.