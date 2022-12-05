СМИ: В Китае казнили чиновников, причастных к краже угля из Монголии

В Китае казнили должностных лиц, причастных к краже угля из Монголии, сообщает портал CentralAsia.

"Китайская сторона отправила имена монгольских политиков, причастных к этому делу, премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ", - приводит РИА Новости сообщение портала.

Как сообщалось ранее, протестующие требуют огласить этот список и наказать виновных.

Напомним, в столице Монголии участники акции протеста пытаются прорваться во Дворец правительства с требованием наказать виновных в коррупционном скандале о похищении угля. В деле фигурирует сумма $12,9 млрд - на такую сумму якобы был похищен экспортный уголь, предназначенный для поставок в Китай.