Глава Среднего Урала проведет очередную прямую линию с жителями региона

Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев снова ответит на вопросы жителей региона 9 декабря.

"Прямая линия с губернатором Евгением Куйвашевым" начнется в 12.00 в эфире телеканала "Областное телевидение" и на странице "Свердловская область" во ВКонтакте.

Свои вопросы свердловчане уже могут направить по номеру телефона 8-800-100-59-46. Обращения принимаются до 20.00 8 декабря.

Напомним, в прошлом году на "горячую линию", а также специальный сайт Куйвашев.РФ поступило около 12 тыс. вопросов, однако только незначительная их часть пробилась в прямой эфир. В тот раз глава региона предпочел ответить на вопросы о похудении и в очередной раз рассказал свердловчанам, зачем области нужны Иннопром и Универсиада. При этом многие актуальные вопросы так и остались без ответа.

Несмотря на это Куйвашев пообещал проконтролировать решение проблемы из каждого обращения, но на деле, вместо толковых советов и реальной помощи, свердловчане получили отписки от подобия справочной службы.